Video porno sull'insegna della farmacia, stupore tra i passanti. IL VIDEO

La sorpresa è stata grande. Quando molti cittadini hanno alzato lo sguardo verso la solita croce verde della Farmacia. All'improvviso è, infatti, comparso tra lo stupore generale, un video porno. L'incidente "hot" è avvenuto nella mattinata di martedì 31 maggio ed è stato filmato e messo in rete sulla pagina Facebook "Tranvieri di Milano". Decine di passanti si sono fermati incuriositi davanti alla farmacia del Rondò di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e sono rimasti attoniti e in parte anche divertiti dalle immagini. Cosa sia successo è tutto da decifrare.

