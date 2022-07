Le nozze di Elena e Claudia, la carabiniera siciliana e l'imprenditrice romana

Elena Mangialardo vicebrigadiere in servizio al radiomobile Cassia di Roma ha coronato il suo sogno sposando l'imprenditrice romana Claudia De Dilectis che lavora al Pam. Le nozze, come racconta PalermoToday, sono state celebrate il 18 luglio a Cefalù, in provincia di Palermo. Una storia d'amore nata durante le vacanze estive a Cefalù, dove Elena è nata anche se ormai da tempo vive nella capitale, dove ha preso servizio nell’Arma.

Per le due spose il tradizionale ponte di sciabole in alta uniforme e tutti i riti previsti dal protocollo cerimoniale dei carabinieri: "Arma dei carabinieri al passo con i tempi, che giustamente riconosce il diritto di amare", si legge nel loro commento al video postato su Facebook.

All'arrivo delle due spose, i militari mano nella mano si sono messi sull'attenti e sulle note di Gabriel's Oboe di Ennio Morricone hanno atteso il loro passaggio. La vicebrigadiera siciliana, Elena, indossava l'alta uniforme dell'Arma, mentre la moglie Claudia l’abito bianco (poi indossato per la festa di nozze anche dalla giovane carabiniera).

