Nicoletta Manni ha detto "Sì", all'Arena di Verona proposta di matrimonio fra étoile IL VIDEO

Fuori programma romantico ieri sera all’Arena di Verona allo spettacolo Bolle and Friends. Durante gli applausi finali il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, che aveva poco prima danzato il duetto di Romeo e Giulietta con Nicoletta Manni, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. E la prima ballerina della Scala, sorpresa e felice, gli ha detto sì.

«All’inizio - spiega Nicoletta all’ANSA - non avevo capito. Ha fatto le cose in grande. C'erano anche i miei e i suoi genitori». Regista della sorpresa Roberto Bolle. «Avevo scelto l’anello e Roberto mi ha proposto questa cosa, un’occasione unica» aggiunge Timofej. «Io non sapevo nulla. Ieri per me era già una serata speciale perché danzavamo il duetto di Romeo e Giulietta a Verona, all’Arena. Già così era qualcosa di unico - racconta Nicoletta - Poi ho scoperto che ero l’unica a non sapere». Per organizzare la proposta di matrimonio, Timofej ha impiegato più di due mesi.

© Riproduzione riservata