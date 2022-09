Aurora Ramazzotti sarà mamma: la conferma con un video ironico

Aurora Ramazzotti, 25 anni, sarà mamma. La showgirl, ufficializza la sua gravidanza su Instagram con un post e un video annuncio molto spiritoso dove ripercorre tutte le volte che indiscrezioni la davano in attesa una volta addirittura in contemporanea con sua madre. Il compagno, Goffredo Cerza, lavora nel campo della finanza dopo la laurea in ingegneria elettronica a Londra e fa coppia con la showgirl da cinque anni.

«Volevamo scusarci - scrive Aurora nel post - con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene». Il primo a svelare l’indiscrezione della gravidanza era stato stato Alfonso Signorini, direttore di Chi, la notizia. Oggi, la conferma, ma questa volta direttamente da parte degli interessati.

Nel video, realizzato con tanto di set e luci che ripercorre le tappe del "caso", Aurora è distesa sul letto della sua camera, canticchia con la chitarra e, interrotta dalla voce della nonna fuori campo, risponde con un sonoro «nooo» quando le chiede «Ma sei incinta?». La scena si ripete negli anni a venire finché in scena non entra, Goffredo Cerza, che su un vassoio le porta le porta delle ciambelle e un cheeseburger che però non la soddisfa: «Lo volevo doppio e non c'è nemmeno il bacon!». Così Goffredo le domanda: «Ma non è che sei incinta?». E lei: «Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia...». Dal messaggio ai suoi 2,3 milioni di follower sono piovuti auguri di personaggi pubblici e di fan, mentre i futuri nonni non hanno ancora commentato ufficialmente probabilmente per non distogliere l’attenzione dalla figlia.

