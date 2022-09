Pupo: il mio brano "Su di noi" al comizio di Giorgia Meloni? La musica è di tutti

Un ringraziamento a tutti coloro che, a prescindere dalla connotazione politica, usano la sua musica arriva da Pupo, dopo la decisione di Fratelli d’Italia di utilizzare uno dei suoi brani più noti, Su di noi, per la chiusura del comizio elettorale di Giorgia Meloni a piazza del Popolo a Roma. «Che siano di destra o di sinistra - dice il cantante, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, in un video dal titolo Che siamo postato su Instagram - che siano atei o credenti, che siano rossi o che siano neri, che siano Guelfi o che siano Ghibellini, che siano conservatori o progressisti che, siano juventini o fiorentini, che siano russi o ucraini a chiunque usa la mia musica io dico grazie, perché la musica è di tutti come l’arte. Grazie».

© Riproduzione riservata