E' andata in scena a Parigi la performance della Coperni, con un'insolita esibizione che ha visto come protagonista la modella Bella Hadid. Quest'ultima è apparsa sul palco in topless mentre un team di specialisti – guidato da Manel Torres, amministratore delegato di Fabrican Ltd e inventore del tessuto spray-on – disegnava un minimalista Coperni direttamente sul suo corpo.

