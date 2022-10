Uno straordinario video, diventato virale, mostra una donna che nuota in un fiume nello Utah con un credibilissimo costume da sirena. La sirena, Vivian Beck, è stata filmata dal marito Bryan Beck. Hanno girato la clip nello scorso dicembre, ma secondo quanto riferito il fiume è alimentato da sorgenti calde, quindi non troppo freddo. Beck pubblica regolarmente video di se stessa in costume da sirena su TikTok (@vivianbeck)

