Fiorello: "Ponte sullo Stretto? Prima le strade! I motociclisti della Parigi-Dakar si allenano qui"

Ieri il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un video su twitter ha affermato che relativamente al ponte sullo Stretto di Messina si sta «lavorando per dare non all’Italia ma al mondo l'opera ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle studiate perché si guadagnerebbe in termini di inquinamento tolto, dal mare e dall’aria, con la velocizzazione del collegamento non fra Sicilia e Calabria ma fra Italia, Europa e resto del mondo, in salute e in denaro». Ed ha ribadito che «costa di più non farlo che farlo».

Aspettando Viva Rai2!

Dal 5Dicembre alle 7:15

https://t.co/M79FMXPOiW — Rosario Fiorello (@Fiorello) November 1, 2022

E oggi anche Fiorello, nella diretta giornaliera su Facebook (quasi una "puntata zero" per il ritorno di Viva Rai2) ha detto la sua sull'ipotesi del Ponte: “Prima di fare il ponte, facciamo le strade della Sicilia”. “Il binario doppio non c’è - ha incalzato lo showman siciliano - Se ci sono due treni, uno si deve fermare perché deve passare l’altro”. L'esempio perfetto del caos nel'isola è l'autostrada Catania-Palermo: “Provate a farla. Io vi posso dire che i motociclisti della Parigi-Dakar - ha aggiunto Fiorello tra il serio e il faceto - si allenano qui”. “Quando parti da Catania per andare a Palermo ci sono persino gli psicologi che ti dicono 'piano piano lei arriverà'”. E ancora: “Da Reggio Calabria a Messina ci metti tre minuti, poi per arrivare da Messina a Palermo ci metti tre ore”. Infine, neanche a dirlo... arriva sul cellulare la telefonata farlocca di Matteo Salvini, ma il ministro non riesce a farsi sentire per "problemi di audio".

“Viva Radio 2”, in una fascia oraria che va dalle 7 alle 8.30, comincerà il 7 novembre su RaiPlay per poi giungere sulla seconda rete della Rai a partire dal 5 dicembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. In totale sono previste 135 puntate in una messa in onda che si protrarrà fino al mese di giugno.

