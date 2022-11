Damiano dei Maneskin ferma il concerto: “Qualcuno sta male, c'è bisogno di aiuto”

Durante il concerto dei Maneskin del 26 ottobre a Città del Messico, Damiano si accorge che sta accadendo qualcosa di strano in mezzo al pubblico tra le prime file. Il cantante corre a bordo palco per rendersi conto da vicino di quanto stia accadendo. “C'è una persona in difficoltà che ha bisogno di aiuto”, spiega in inglese per poi chiedere al pubblico di non accalcarsi troppo. Gli altri membri de gruppo continuano a suonare ma il frontman li fa fermare: “Non sto scherzando, aiutate questo ragazzo”.

"The Loneliest" è il brano più scaricato da Itunes

«The Loneliest», nuovo singolo dei Maneskin, si conferma in vetta alla classifica dei singoli più scaricati negli ultimi sette giorni in Italia su Itunes; il brano è stato suonato per la prima volta dal vivo a Londra, ultima tappa del tour mondiale della band romana. Debutta al secondo posto Giorgia, che dopo qualche anno di silenzio torna con «Normale», un brano che la riporta alle sue origini soul e R&B. Si accomoda in seconda posizione l’ex "Amici di Maria De Filippi" Annalisa con «Bellissima», la sua hit post estiva.

Nuova entrata anche sul gradino più basso del podio, occupato da «My Mind & Me» di Selena Gomez, brano che accompagna l’uscita di un documentario, un lavoro dedicato al tema della salute mentale, un viaggio autobiografico sul suo disturbo bipolare, la depressione e la fine della relazione con Justin Bieber. Quarta posizione assegnata a Ultimo per «Ti va di stare bene», il singolo uscito due settimane fa e che segna il ritorno agli inediti del cantautore romano erede della grande scuola capitolina. Scende al quinto posto il nuovo singolo di Tananai dal titolo «Abissale», per il cantautore milanese si tratta di un ritorno solista dopo il successo estivo con «La dolce vita». In sesta posizione troviamo «Lift Me Up» di Rihanna, colonna sonora di «Black Panther: Wakanda Forever».

Rientra in chart dalla porta numero 7 «BZRP Music Session #52», nuova session a cura del dj e producer argentino Bizarrap, pseudonimo di Gonzalo Juliàn Conde, questa volta accompagnato dal ventenne spagnolo Quevedo. Ottava posizione occupata da «I'm a Mess», brano che vede ripresentarsi dinanzi alla porta del mercato discografico mondiale l’icona anni '90 Avril Lavigne, per l’occasione accompagnata dal cantautore inglese Yungblud. Chiude la top ten «Ricordi», ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, il secondo ad anticipare il nuovo album della band bergamasca, «Fake News», in uscita il prossimo 2 dicembre.

