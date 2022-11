La proposta di matrimonio di Valerio Scanu al compagno Luigi Calcara, ingegnere della Sapienza

Valerio Scanu fa la proposta di matrimonio al compagno Luigi Calcara. Il cantante ha chiesto la mano del suo compagno, Luigi Calcara, docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma. Il video, diffuso da un amico attraverso Instagram, mostra il cantante inginocchiarsi con un anello in mano, davanti a un gruppo di amici e Sulle note di "Ti sposerò perché" di Eros Ramazzotti, e chiedere al compagno: "Mi vuoi sposare?". I due poi si abbracciano tra gli applausi. Il video, condiviso dallo stesso Scanu sui social , rappresenta anche un coming out pubblico del cantante, che non si era ancora espresso a proposito del suo orientamento sessuale e la sua vita sentimentale.

