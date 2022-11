Cesare Cremonini bacia una fan durante il concerto. Il video è virale

È virale il video di un fan di Cesare Cremonini che, durante la tappa del tour Indoor 2022 a Roma, ha ripreso il cantante mentre bacia una sua fan. Il filmato è stato pubblicato su TikTok con la scritta "tutorial su come baciare Cremonini".

Il tour decollato l’estate scorsa da San Siro, proseguito con sette date negli stadi italiani e il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, è tornato ad incantare il pubblico con 13 show indoor nelle città di Milano, Roma e Bologna, che hanno riscosso un successo senza precedenti e venduto oltre 450 mila biglietti in un anno.

Un tour che ha confermato, ancora una volta, il cantautore bolognese come uno dei performer e show man più completi del panorama italiano, un vero e proprio animale da palcoscenico, in grado di trascinare il pubblico in un crescendo emotivo, fatto di vicinanza fisica, di intesa ammiccante e sensuale, che trasuda da ogni movimento con cui domina la scena, per due ore e venti di uno spettacolo di grande impatto visivo.

