Gubbio, acceso l'albero di Natale più grande del mondo: oltre 750 metri

Acceso a Gubbio, in provincia di Perugia, l'albero di Natale più grande del mondo, sancito dal Guinness dei Primati nel 1991. Come da tradizione, le luci si sono illuminate la sera del 7 dicembre. Con una base di 450 metri per oltre 750 metri, la figura di un immenso albero di Natale viene disposta sulle pendici del Monte Ingino, con circa 300 luci che ne delineano la sagoma. Ad accenderle è stato Roberto Morroni, vicepresidente della regione Umbria. La tradizione si rinnova ogni anno dal 1981, quando l'albero di Gubbio fu realizzato per la prima volta da un gruppo di volontari.

