Chiara Ferragni seminuda sulla neve rischia di... cadere. Schiaffo agli haters IL VIDEO

Prosegue anche a Natale la "guerra" tra Chiara Ferragni e i suoi haters. L'influencer ed imprenditrice digitale ha scatenato una mare di commenti dopo aver pubblicato video e foto di lei seminuda sulla neve. In costume (un bikini nero) sulle Dolomiti insieme al suo Fedez .

La foto dei Ferragnez in costume in uno scatto "bollente" e le altre immagini hanno scatenato gli haters dopo che la stessa Ferragni nel video ha anche rischiato di cadere sulla neve in costume: "Sei un’inguaribile esibizionista", ha commentato un follower. E ancora: "Ma per quale recondito motivo fai ciò? Ah, si, per mettersi in mostra a Natale", "Io se facessi una cosa del genere, poi starei sul cesso fino al 31", "Non sa più cosa inventarsi per farsi notare.. Un premio a noi comuni mortali che siamo capaci di vivere senza ostentazioni stupide e a volte anche ridicoli", "Ma che è sta cafonata?!", solo per citarne alcuni.

