L'aereo di Emirates trasformato in una slitta di Babbo Natale trainata da renne. Il video è virale

Auguri di Natale speciali per Emirates, la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai. Alla vigilia di Natale (24 dicembre), l'handle Instagram della compagnia aerea ha condiviso un messaggio natalizio con un video che ha preso d'assalto Internet. Con la didascalia "Captain Claus, requesting permission for take-off. Merry Christmas from Emirates (Capitano Claus, richiesta di autorizzazione al decollo. Buon Natale da Emirates)", la clip mostra l'Airbus A380 di Emirates che vola in cielo con un cappello da Babbo Natale, trainato da renne. Video che è diventato virale in rete e che ha catturato la simpatia di molti.

© Riproduzione riservata