Gazzetta del Sud: ieri, oggi, domani...sempre al vostro servizio. Le nostre novità. Buon 2023

Il 2022 è alle spalle. Doveva essere l'anno della rinascita, dopo quasi 24 mesi di pandemia, ma non lo è stato. E' stato un altro anno di resistenza e resilienza. Dal Covid alla guerra un attimo, in un fil rouge della sofferenza di un mondo che fa fatica a rinascere. Oggi siamo qui a confrontarci con conflitti internazionali e crisi economiche che spaventano e ci riavvicinano a parole che sembravano dimenticate.

Ma il 2022 per noi di Gazzetta del Sud e del gruppo Ses è stato anche l'anno dei nostri primi 70 anni. "Realtà solida, indipendente e libera" l'omaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci ha regalato il 13 aprile a Messina, in occasione del nostro compleanno e del premio Bonino-Pulejo.

Parole che riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi decenni hanno dato il loro piccolo-grande contributo alla missione di un'Azienda che rappresenta una ricchezza per il sistema informativo italiano. Tutti, nessuno escluso. Perché la Gazzetta è il volto, il cuore, le mani di chi ha lavorato e lavora ogni giorno a qualcosa di più di un semplice giornale.

"La Gazzetta compie 70 anni manifestando ogni giorno un legame che la rende protagonista nel rapporto con le comunità dei territori cui si rivolge - ha ricordato Mattarella - Presidio di democrazia e di partecipazione". Lo abbiamo visto in ogni circostanza in cui le vicende, gli avvenimenti pongono delle sfide alla coscienza civile del Paese, del Mondo, di ciascuno di noi. Lo abbiamo visto con la pandemia, di fronte a tentativi di propalazione di notizie false e di teorie anti scientifiche, il sistema informativo del nostro Paese e Gazzetta del Sud hanno svolto un’importante funzione, per sorreggere la buona conoscenza.

La Gazzetta del Sud da sette decenni unisce la Sicilia e la Calabria.

Noi il "Ponte" sullo Stretto lo abbiamo costruito da tempo, indicando la strada. E siamo qui a raccogliere le nuove sfide. Nessuna paura.

Settant'anni ma continuiamo a crescere: il quotidiano cartaceo in un panorama di crisi editoriale complessa resta presidio di informazione ed è pronto a un progetto grafico e contenutistico che sarà una sorpresa per i nostri lettori, il sito in due anni ha scalato le classifiche dell'informazione digitale con un 13.posto in Italia nei mesi scorsi che è orgoglio di tutti e adesso si prepara a nuova "veste", targata 2023. E il centro stampa di Messina da stasera accoglie Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, che si uniscono agli altri quotidiani che girano nelle nostre rotative.

Siamo qui, rappresentiamo queste terre e ciò che di sano c'è. Buon 2023.

© Riproduzione riservata