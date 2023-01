Damiano dei Maneskin si rasa i capelli a zero. Pioggia di critiche dai fan - VIDEO

Damiano dei Måneskin si è rasato a zero. «Si dice che Damiano si sia completamente rasato la testa... Gossip», ironizzano i Måneskin sul loro profilo Instagram pubblicando una foto che non lascia dubbi sul nuovo look. Nella foto i musicisti Victoria De Angelis e Ethan Torchio con le facce "sconvolte" mentre Thomas Raggi simula il taglio con un rasoio elettrico sulla testa del cantante che per la prima volta si mostra senza la sua folta chioma.

Naturalmente sui social si è scatenato l'inferno tra i fan della band. “Ti amiamo lo stesso” dice qualcuno, rassicurando il cantante. Ma su Instagram tantissimi ammiratori e ammiratrici sono apparsi contrariati. «Io amo gli uomini rasati, ma Damiano no... Fortuna che Ethan ha ancora i capelli lunghi», scrive una di loro. Un'altra addirittura si dispera: «Non dovevi!». E c’è chi arriva persino alle lacrime: «Va bene lo stesso ma mi viene da piangere...»; «Sto piangendo. Io e mia madre siamo in lutto».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Ma questo taglio netto è il preludio al lancio del nuovo singolo che uscirà il prossimo 13 gennaio: "Gossip, feat. Tom Morello", storico chitarrista di Rage Against the Machine e Audioslave. Poi sarà la volta del nuovo album, "Rush!".

© Riproduzione riservata