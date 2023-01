Il balletto di Mercoledì Addams sul ghiaccio: è virale il video della pattinatrice russa Kamila Valieva

Il fenomeno del "Mercoledì " è ormai planetario. La pattinatrice russa Kamila Valieva, 16 anni, ha messo in scena sul ghiaccio l'ormai celebre ballo in cui si esibisce la protagonista nella serie Netflix dei record dedicata alla famiglia Addams. L'esibizione - durante i Campionati Nazionali 2022 di Krasnoyarsk - è stata accolta trionfalmente anche sui sui social.

Come riferisce Billboard, la Valieva si è vestita esattamente come la Mercoledì Addams di Jenna Ortega e ha eseguito la sue coreografia sulle note del brano Goo Goo Muck dei The Cramps, prima che risuonassero le note di una versione accelerata di Bloody Mary di Lady Gaga.

La giovane pattinatrice era stata al centro di numerose polemiche lo scorso anno poiché era risultata positiva all'antidoping.

