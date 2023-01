Chi non ha sognato di trascorrere una vacanza alle Maldive. C'è chi, però, come una coppia di italiani, Martina ed Emanuele, ha vissuto un vero e proprio incubo dopo essere stata « abbandonata su un'isola deserta durante un'escursione. E non è stata l’unica esperienza traumatica alle Maldive». La loro storia, in un video su Tik Tok, è diventato virale.

