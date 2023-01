Noah Schnapp, la star di "Stranger Things" fa outing in un video su TikTok

Noah Schnapp fa outing sulla sua sessualità e dichiara di essere gay. La star di Stranger Things, 18 anni, ha pubblicato un video su TikTok in cui dice di aver nascosto la sua omosessualità per tutta la vita anche se in realtà la sua famiglia ne era al corrente. "Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay dopo aver mantenuto il segreto per 18 anni - spiega nel video - tutti hanno detto, 'lo sappiamo'».

Nella clip Schnapp schiocca le dita e canta in playback su una voce che dice, "Sai cosa non è mai stato? Così serio. Non è mai stato così serio. Onestamente, non sarà mai così serio". "Suppongo di essere più simile a Will di quanto credessi» - si legge nel sottotitolo del video. Nella serie di Netflix, in particolare nella quarta stagione, il personaggio di Will Byers manifesta il suo amore per l’amico Mike, interpretato da Finn Wolfhard.

Stranger Things si concluderà con la quinta stagione che comprende otto episodi.

