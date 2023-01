Il video virale dei cani "pendolari" sul bus in Alaska pubblicato su TikTok

Un video pubblicato su TikTok, che mostra un gruppo di cani "pendolari" mentre salgono a bordo del loro autobus speciale e rivendicano i loro posti, ha finora collezionato oltre 50 milioni di visualizzazioni.

"Ha davvero catturato il cuore di molte persone", ha detto Mo Thompson, che ha realizzato il video con suo marito Lee a Skagway, in Alaska. I due gestiscono un'attività di "dog walking" e addestramento di animali domestici nella remota comunità costiera. Cos'è il dogbus? Ogni giorno i Thompson vanno in giro per Skagway raccogliendo gli animali per portarli in giro. "Siamo specializzati nella socializzazione di gruppo senza guinzaglio. Insegniamo le buone maniere, la socializzazione degli cani, li portiamo fuori per le escursioni", ha spiegato Mo.

