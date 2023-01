Il video dei Frati di Assisi che si lanciano palle di neve: festa per l’arrivo dei fiocchi

"Cari fratelli e sorelli è arrivata sorella neve": è sorridente nel piazzale imbiancato davanti alla Basilica superiore di Assisi fra Rafael, francescano di origini brasiliane che insieme agli altri religiosi dalla comunità ha festeggiato l’arrivo dei fiocchi. Scherzando e facendo a pallate come si vede in un video su Youtube e nelle foto sulla pagina Facebook della stessa comunità. «Qui ad Assisi ci sta molto bene» afferma fra Rafael. «E' opportuno per...» aggiunge sorridendo e mostrando una palla di neve. Che poi, al ritmo di musica, frati cominciano a lanciarsi l'uno contro l’altro. In altre foto si vedono gli stessi frati fare un grande pupazzo di neve con tanto di scarpa e due ramoscelli come braccia.

