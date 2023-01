Harry Styles, imbarazzo sul palco: squarcio nei pantaloni mentre si inginocchia VIDEO

Jennifer Aniston, spettatrice d'eccezione a un concerto di Harry Styles giovedì scorso a Inglewood in California, ha asistito anche a un piccolo e imbarazzante "incidente" sul palcoscenico. Mentre l'ex membro degli One Direction cantava “Music for a Sushi Restaurant”, inginocchiandosi ha provocato uno squarcio nei pantaloni.

Visibilmente sorpreso e imbarazzato, il cantante 28enne, ha coperto lo strappo con le mani e ha alzato gli occhi al cielo. Styles ha concluso la performance con un asciugamano che nascondeva la fessura. Aniston non era l'unica star presente tra il pubblico: c'erano anche Kylie Jenner, Trevor Noah e Ellen DeGeneres.

Naturalmente, gli utenti di Twitter si sono affrettati a prendersi gioco di Styles, il quale in passato ha ammesso di essere attratto dalla 53enne attrice di Friends.

