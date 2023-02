«Contratti da 750 euro? Basta paghe da fame». Diventa virale lo sfogo dell’ingegnera Ornela Casassa

Ornela Casassa, 28 anni e originaria di Chiavari, ha attirato l'attenzione sui social media grazie a un video condiviso da Selena Candia, consigliera regionale in Liguria con la lista Sansa. Il video, registrato da Lorenzo Ciconte, mostra lo sfogo della donna sulle difficoltà di trovare un lavoro dignitoso.

"Ma io a 27 anni devo vivere con 750 euro? - si chiede Ornela - Ma io non mi ci pago l’affitto, io non ci vivo. Per questo ho detto no. Dobbiamo smettere di accettare paghe da fame. E la sinistra deve far capire che dobbiamo smettere di abbassare l’asticella”.

Nel video, Ornela sottolinea che i datori di lavoro tendono a ridurre i salari sperando che i giovani accettino perché considerano l'offerta di un lavoro come "un favore". Ornela ha accettato un'offerta inizialmente, ma si è poi allontanata dal lavoro "a causa dell'ambiente" che non le piaceva.

«Io sono stata fortunata - ha aggiunto la giovane ingegnera - perché ora ho trovato una realtà diversa e, nel mio caso, è più facile perché lavoro in ambito molto specialistico. Ma non dovrebbe essere fortuna. La questione di continuare ad abbassare l’asticella dipende dal fatto che ci hanno abituato a dire così. Questo dovrebbe fare la Sinistra. Dovremmo dire: il mio lavoro, il mio tempo, la mia persona vale di più. Perché se servi davvero, i soldi in più te li danno. Impariamo a dare più valore a noi stessi».

