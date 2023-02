Il calciatore Jakub Jankto fa coming out: sono gay e non voglio più nascondermi

«Come tutti ho i miei punti di forza, ho i miei punti deboli, ho una famiglia, ho i miei amici, ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza, ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi».

Con queste parole corredate da un video sul proprio profilo Instagram, Jakub Jankto ha fatto coming out dichiarando la propria omosessualità. Il calciatore ceco dello Sparta Praga in passato ha giocato anche in Italia vestendo le maglie di Udinese e Sampdoria.

