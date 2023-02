Lorella Cuccarini: "Come restare in forma? Vi rivelo il mio segreto"

Lorella Cuccarini, 57 anni, ha mostrato la sua energia sul palco del Teatro Ariston, duettando con il rapper Olly sulle note del suo successo "La notte vola". La cantante ha rivelato il suo segreto per mantenere un fisico in forma durante un'intervista a Vanity Fair: costanza, camminare e mangiare cinque volte al giorno. Durante la stessa serata, Olly ha eseguito una versione moderna del brano utilizzando suoni elettronici e sintetizzatori.

«La regola fondamentale per me è la costanza - rivela la Cuccarini nell'intervista - fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest'ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno. Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana. Inoltre, io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno».

