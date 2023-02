Diletta Leotta incinta? È l'interrogativo che impazza nel mondo del web e dei social nelle ultime ore. Fan impazziti per un video girato dalla stessa Leotta su Tik Tok in cui la conduttrice sportiva appare in video con forme più rotonde rispetto al solito e con la pancia in bella vista. E ancora, come molti hanno sottolineato, tutto "incorniciato da un sorriso e una particolare luce negli occhi".

Diletta nel video mostra i vari look mostrati durante il suo soggiorno a Sanremo. Ed è stato proprio uno degli outfit indossati per l’occasione a scatenare i gossip: un completo composto da crop top e longuette beige super fasciante, che ha messo in evidenza le curve della conduttrice.

