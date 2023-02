Intelligenza artificiale, dopo il "boom" di ChatGpt è allarme fake news

La crescita di popolarità di strumenti di Intelligenza artificiale come ChatGpt di OpenAi capaci anche di generare saggi di livello universitario su diverse materie, ha provocato un nuovo allarme per il rischio crescente di fake news.

I ricercatori di Newsguard hanno dimostrato che l'AI è in grado di redigere affermazioni false e fuorvianti su temi come Covid o guerra in Ucraina, sotto forma di news, testi televisivi o messaggi per email di phishing.

I testi prodotti in modo rapidissimo, credibili e indistinguibili da quelli umani rappresentano un’arma devastante nelle mani dei regimi autoritari che attraverso innumerevoli account bot manipolano le informazioni sui social. Si tratta di falsi profili automatizzati che pubblicano a catena opinioni denigranti contro avversari politici o rappresentanti di Paesi nemici.

Per rispondere a questa minaccia, anche chi è impegnato nel fact-checking non può che ricorrere agli stessi strumenti. L’intelligenza artificiale, infatti, può accelerare e automatizzare anche il lavoro di verifica delle notizia.

In vista delle prossime elezioni nazionali è già al lavoro in Spagna la startup di fact-checking Newtral. Il controllo avviene grazie a ClaimHunter, un modello di linguaggio AI che analizza le dichiarazioni in audio e video dei politici. Il software segnala ai fact checker le affermazioni rilevanti da verificare e quelle già riconosciute come false.

Si assiste così a una “battaglia” tra algoritmi in uno scenario in cui sarà sempre più difficile un’interpretazione obiettiva della realtà.

"In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario” (frase attribuita a) George Orwell

