Lady Gaga rivela: ero fallita, avevo un debito di 3 milioni di dollari

Lady Gaga ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre Grammy nel 2019 per la sua performance in "A Star is Born", film musicale nel quale ha recitato. La cantante e attrice di 36 anni, all'anagrafe Stefani Germanotta (suo nonno era emigrato da Naso, in provincia di Messina), ha vinto anche un Oscar per la migliore canzone originale ed è stata nominata come miglior attrice agli Academy Awards nel 2019.

Il suo primo album "The Fame" del 2008 l'ha resa famosa nell'industria musicale. Da allora, ha vinto 13 Grammy, ha fatto sette tour mondiali e si è esibita al Super Bowl. Grazie ai milioni di album venduti, ha costruito una fortuna considerevole.

Tuttavia, non sempre ha avuto una situazione economica stabile. In passato, ha raccontato, ha scoperto di avere un debito di 3 milioni di dollari, ma è riuscita a uscirne grazie alla qualità del suo lavoro e alla sua popolarità. “In realtà sono fallita dopo The Monster Ball”, ha detto al Financial Times , riferendosi al suo secondo tour mondiale di concerti, che si è svolto dal 2009 al 2011. “Ed è stato divertente perché non lo sapevo!".

Nonostante il successo finanziario, Lady Gaga ha sempre sostenuto che la sua carriera non sia mai stata motivata dal denaro. Per lei, la vera bellezza di essere "un'artista sta nel continuo perseguire del proprio sogno, e non nella ricchezza o nell'attenzione del pubblico. Ciò che conta di più per lei è l'amore dei suoi fan e "migliorare costantemente come artista".

Pur non essendo attaccata ai beni materiali, Lady Gaga non disdegna di investire denaro nelle cose importanti. Ad esempio, ha acquistato la valvola cardiaca per suo padre e una Rolls-Royce per i suoi genitori per il loro anniversario. Il resto del suo denaro lo investe nello spettacolo.

