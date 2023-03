Mandria di cervi al galoppo attraversa la strada: il video è virale

Una grande mandria di cervi che galoppava attraverso una strada fuori dal villaggio di Sea Palling, in Inghilterra, è stata ripresa in un video che è diventato virale sui social.

L'incredibile spettacolo naturale ha attirato l'attenzione dei passanti che si sono fermati ad ammirare la scena. Non è insolito vedere i cervi in movimento nella campagna inglese, ma una tale quantità di animali in corsa rappresenta sempre un'emozionante sorpresa. La mandria si è spostata agilmente, muovendosi rapidamente e con grande grazia attraverso il paesaggio, creando un'immagine mozzafiato per chiunque abbia avuto la fortuna di essere presente.

I cervi hanno una capacità di corsa molto elevata e possono raggiungere velocità fino a 72 km/h in alcune specie come il cervo sika e il cervo colorado. Quando si trovano in pericolo o inseguiti da un predatore, i cervi possono correre e saltare attraverso la foresta con agilità e rapidità. In Inghilterra, sono presenti diverse specie di cervi. La specie più comune è il cervo nobile europeo (Cervus elaphus), ma sono presenti anche altre specie come il daino (Dama dama), il capriolo (Capreolus capreolus) e il muflone (Ovis aries musimon). Il cervo nobile europeo è il più grande tra le specie e può raggiungere un'altezza al garrese di 1,5 metri e pesare fino a 250 kg.

