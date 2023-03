Nessuno riesce a resistere nella stanza più silenziosa del mondo per più di un'ora

Cos'è la camera anecoica

La camera anecoica è uno spazio progettato per assorbire le onde sonore e ridurre al minimo i riflessi del suono, creando un ambiente estremamente silenzioso. Il termine "anecoico" significa "senza eco". Queste camere sono utilizzate principalmente per testare e misurare le proprietà acustiche di oggetti, dispositivi e materiali o per condurre esperimenti in condizioni di silenzio quasi totale.