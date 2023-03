Diletta Leotta incinta, l'annuncio con Loris Karius: "Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia"

Diletta Leotta e Loris Karius hanno fatto un annuncio molto speciale sui social media. In un video pubblicato su Instagram, si abbracciano e si baciano, annunciando che aspettano il loro primo figlio insieme. "Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia! Soon we’ll be three!" dice Diletta nel video, che purtroppo è stato pubblicato senza audio. Pare che ci sia stata una diatriba tra Meta e la Siae, che ha impedito la pubblicazione del video con l'audio originale.

Le prime voci sulla gravidanza di Diletta erano arrivate già nel mese di febbraio, quando The Pipol Gossip aveva pubblicato una foto che mostrava un pancino sospetto, oltre a sottolineare una serie di cambi di look "più comodi" per la conduttrice. Adesso, però, l'annuncio ufficiale è arrivato, e la coppia non potrebbe essere più felice.

Tuttavia, i fan hanno notato il fatto che il video sia stato pubblicato senza audio, e tra i commenti si può leggere: "Mark Zuckerberg vi ha rovinato il momento". Nonostante ciò, la notizia della gravidanza di Diletta e Loris è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno già iniziato a fare i loro auguri alla coppia.

