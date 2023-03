Neymar perde un milione di euro al casinò online e "piange" in diretta. Il video è virale

Neymar, celebre calciatore brasiliano, ha perso un milione di euro in un casinò online durante una diretta streaming su Twitch. Il video, diventato virale, mostra Neymar che sembra scoppiare in lacrime. Poco dopo, però, il calciatore si riprende ed esplode in una risata... nervosa.

Lontano dai campi da calcio a causa di un infortunio alla caviglia, il giocatore del Paris Saint Germain si diverte con il gioco d'azzardo, e il milione perso sembra non essere una preoccupazione per lui, dato il suo patrimonio. Un amico collegato in streaming ha commentato "come perdere un milione in un'ora", e Neymar ha risposto con l'emoji delle risata.

Ovviamente, l'episodio ha scatenato critiche e polemiche sul web.

