Quittok, l'ultimo trend di TikTok sono le dimissioni in diretta

Le dimissioni in diretta streaming si stanno trasformando in un fenomeno virale su TikTok, con l'hashtag #quittok che si diffonde rapidamente tra i giovani che documentano il loro addio al posto di lavoro in tempo reale. Secondo il Huffington Post, la tendenza è iniziata nel luglio del 2021, quando in Regno Unito alcuni dipendenti di una catena di fast food si sono licenziati in massa a metà turno, condividendo il loro gesto su TikTok con lo slogan "everyone quit".

Da allora, sono stati pubblicati numerosi video simili che mostrano il momento della consegna della lettera di dimissioni al capo o la comunicazione della decisione in videochiamata. Tra i video più popolari, c'è quello di Christina Zumbo, 31 anni, che ha ricevuto 53mila "mi piace" e quasi 3mila commenti. Nel video, la giovane donna mostra l'ansia che precede l'invio della mail di licenziamento e le fasi che seguono il gesto. Un altro video virale è quello di Marisa Jo Mayes, 29 anni, che chiama il suo capo per comunicare la sua decisione di licenziarsi, condividendo poi il sollievo post-telefonata con la colonna sonora di "Dog Days Are Over" di Florence & The Machine.

La popolarità di questi video testimonia l'impatto che il trend sta avendo sulla piattaforma: l'hashtag #quittok ha raggiunto 38 milioni di visualizzazioni, mentre #quitmyjob è quasi a quota 360 milioni.

