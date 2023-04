Bacio Fedez-Rosa Chemical, il gip archivia: "Non è stato atto osceno". Nessun reato

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco del Festival di Sanremo 2023 non è stato atto osceno. E' stata archiviata a Imperia l’inchiesta sulla performance andata in scena durante l’ultima serata dell’ultimo Festival di Sanremo. Gesto che ha generato polemiche ed esposti e persino la richiesta di dimissioni dei vertici della Rai. La decisione del giudice di Imperia è stata però chiara: l'episodio non è classificabile come reato.

ProVita: "Avanti con la battaglia"

«Rileviamo che quella sera nella Tv di Stato, per accedere alla quale siamo obbligati a pagare un canone, la trasmissione in diretta del Festival è stata seguita solo in Italia a quell'ora da 14 milioni di spettatori. Quando avremo il piacere di leggere la decisione del gip, scopriremo se davvero sia colpa delle migliaia di genitori che guardavano una gara di canzoni con i loro bambini averli fatti assistere ad atti che in fascia protetta sarebbero osceni e atti a turbare il comune senso del pudore».

E’ con queste parole, contenute in una nota firmata dal portavoce Jacopo Coghe, dell’ex ministro Carlo Giovanardi e dell’avvocato Valerio Cianciulli, che l'associazione Pro Vita & Famiglia commenta la decisione del gip del tribunale di Imperia di archiviare il procedimento che condannava il bacio tra Fedez e Rosa Chemical alla finalissima del trascorso Festival di Sanremo Pro Vita promette battaglia: «continueremo comunque nella nostra azione in tutte le sedi che l’ordinamento permette, convinti come siamo - si legge nella nota dell’associazione - che le decine di migliaia di firme raccolte in sostegno del nostro esposto e le reazioni negative nell’opinione pubblica a quella esibizione volgare e offensiva, valgano molto di più di una decisione a dir poco discutibile».

