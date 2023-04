Il video di Briatore "bloccato" in auto: per Pasqua code interminabili. "E in estate cosa faremo?"

Flavio Briatore ha condiviso su Instagram un video in cui lamenta il traffico autostradale, in particolare vicino a Ventimiglia, in Liguria, dove si sono registrate code fino a 30 minuti durante il ponte di Pasqua. L'imprenditore si preoccupa per le prospettive del traffico nei mesi estivi, sottolineando come gli utenti paghino i pedaggi ma debbano comunque affrontare problemi e disguidi sulle autostrade. Briatore conclude il suo sfogo con un augurio ironico di "Buona Pasqua e buona coda".

