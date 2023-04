Snoopy ha un sosia: Bayley, il cucciolo Sheepadoodle star dei social

Bayley, un cucciolo femmina di Sheepadoodle, sta conquistando il cuore dei fan di Snoopy grazie alla sua sorprendente somiglianza con il famoso personaggio dei Peanuts. Nonostante la differenza di razze (Snoopy ispirato a un Beagle, Bayley metà Pastore inglese antico e metà Barboncino), la cagnolina condivide con il celebre cane-cartone animato la faccia bianca, il naso nero e rotondo e le orecchie nere. Bayley è molto popolare sui social media e il suo account Instagram, @bayley.sheepadoodle, conta follower da tutto il mondo.

Il successo di Bayley sui social media

La simpatica cagnolina dimostra di essere golosa e spesso indossa accessori, come le orecchie blu da coniglio per Pasqua. I fan del fumetto evergreen non possono fare a meno di notare la somiglianza e celebrarla nei commenti e nei disegni affettuosi.

Bayley, il cucciolo femmina di Sheepadoodle, vive negli Stati Uniti e compirà due anni il prossimo 4 maggio. Ama fare passeggiate, giocare e correre all'aperto. La somiglianza con Snoopy è resa ancora più evidente dai disegni realizzati con affetto dai fan, che ritraggono Bayley in pose simili a quelle del celebre cane scrittore-pensante.

Snoopy, creato da Charles M. Schulz, ha debuttato nel fumetto dei Peanuts nell'ottobre 1950 e ha affiancato Charlie Brown in numerosi film, l'ultimo dei quali, The Peanuts Movie, è uscito nel 2015. Nonostante il fumetto originale sia terminato nel 2000, la popolarità di Snoopy rimane intatta, con il personaggio che compare ancora oggi su merchandising e viene menzionato in programmi televisivi e film.

