Ristorante non la fa entrare perché celiaca: lo sfogo di Valentina "Gluten Free" Leporati VIDEO

Valentina Gluten Free discriminata al ristorante: il suo sfogo sui social. Valentina Leporati, nota attivista celiaca, si è vista rifiutare l'ingresso al ristorante solo per aver chiesto informazioni. Per chi soffre di celiachia, trovare un ristorante adatto non è facile e questa situazione rappresenta una discriminazione alimentare. Valentina ha scelto di non fare il nome del ristorante, ma di denunciare l'episodio per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di essere inclusivi anche in cucina.

