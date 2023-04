Virale il video della mucca che finge di dormire per evitare la mungitura. Ma... c'è poco da ridere

Doris, una mucca diventata famosa su TikTok perché finge di dormire per evitare la mungitura, ha attirato l'attenzione di milioni di utenti. Il video virale, condiviso dai suoi allevatori britannici, mostra Doris riluttante ad alzarsi per essere munta.

Nonostante gli utenti si divertano con il comportamento di Doris, alcuni sottolineano il lato drammatico della situazione: Doris, che si trova sull'isola di Wight, in Inghilterra, dove vengono allevati circa 200 bovini, come altre mucche sfruttate per il latte e la carne, vive una vita di stress e privazione, costretta a seguire turni non naturali per soddisfare le esigenze umane.

