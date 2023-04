Anthony Hopkins in Toscana balla “Mambo Italiano”, il video è virale

L'attore premio Oscar, Anthony Hopkins, ha deliziato i suoi fan con un video virale condiviso su Instagram. Nel filmato, registrato in Toscana, Hopkins si cimenta in un vivace ballo sulle note di "Mambo Italiano".

Mentre si trovava in sessione di allenamento con il suo personal trainer, l'attore britannico ha deciso di prendersi una pausa per godersi un momento di spensieratezza e divertimento. Nella didascalia del video, Hopkins ha scritto: "Preferisco ballare che allenarmi". La sua esibizione di ballo ha riscosso grande successo tra i fan, ricevendo migliaia di commenti entusiasti e lodi per il suo spirito e il suo talento.

Conosciuto per i suoi ruoli in pellicole acclamate come "Il silenzio degli innocenti" e "Le verità nascoste", Anthony Hopkins dimostra ancora una volta la sua versatilità come artista e il suo amore per la vita, offrendo ai suoi fan un momento di gioia e condivisione.

Mambo Italiano, la parodia che divenne un inno

"Mambo Italiano" è una canzone popolare del 1954, scritta da Bob Merrill e resa celebre dalla cantante statunitense Rosemary Clooney. Il brano, che presenta un mix di mambo e swing, è stato originariamente composto come una parodia delle canzoni italiane dell'epoca. Tuttavia, la canzone è diventata un grande successo, entrando nella cultura popolare e venendo ripresa da numerosi artisti nel corso degli anni.

Il testo di "Mambo Italiano" è un omaggio all'energia e alla vivacità della musica e della cultura italiane, mescolando parole inglesi e italiane e includendo numerosi stereotipi italiani. La canzone è diventata un inno per molti italo-americani e continua a essere popolare anche oggi, grazie alla sua melodia accattivante e al suo ritmo irresistibile.

Nel corso degli anni, "Mambo Italiano" è stato interpretato da diversi artisti, tra cui Dean Martin e Bette Midler, e utilizzato in vari film, programmi televisivi e spot pubblicitari. La canzone è spesso associata a situazioni allegre e festose e continua a far ballare le persone in tutto il mondo.

