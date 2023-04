Il video dei tifosi del Napoli che accompagnano il pullman della squadra di ritorno da Torino

Ieri a Napoli è stata una giornata di festa, dopo il successo degli azzurri contro la Juventus che li avvicina alla conquista del Tricolore. I tifosi del Napoli hanno invaso le strade per celebrare la vittoria che li avvicina sempre più al sogno dello scudetto.

Al ritorno da Torino, il pullman della squadra è stato accolto da una folla entusiasta di sostenitori, come testimoniato dal video condiviso sui social dal centrocambista Frank Anguissa. I festeggiamenti si sono estesi in diverse zone della città partenopea, con cortei di auto e bandiere in piazza Carlo III e nei pressi della Stazione centrale.

Anche nel quartiere di Barra e in altre località della provincia, come Vico Equense, i tifosi hanno acceso fuochi d'artificio per celebrare il triplice fischio finale della partita di Torino. Questa vittoria, infatti, avvicina notevolmente il Napoli alla conquista del tanto agognato scudetto, un traguardo che i tifosi azzurri aspettano con grande trepidazione.

La città di Napoli si è trasformata in un unico grande palcoscenico di festa, dove tifosi di tutte le età e provenienti da ogni angolo della città si sono riuniti per manifestare il loro amore e sostegno alla squadra del cuore. Un momento di gioia e condivisione che dimostra ancora una volta l'importanza del calcio nella cultura e nella vita dei napoletani.

