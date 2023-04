Il cane rivede l'ex della proprietaria: la reazione commuove il web VIDEO

Camila Perman stava passeggiando per strada con la sua cagnolina Golden Retriever, Gala, quando ha incontrato casualmente il suo ex fidanzato. Nonostante non lo vedesse da un anno e mezzo, Gala ha dimostrato di essere ancora molto affezionata al suo ex padrone. Il video pubblicato su TikTok che mostra la reazione di Gala è diventato virale in poco tempo, attirando l'attenzione di migliaia di utenti.

La scena mostra Gala che corre incontro al suo ex, scodinzolando e saltando per dimostrare la sua gioia. La sua reazione è stata una conferma del legame speciale che esiste tra i cani e i loro proprietari. Anche se il tempo e la distanza possono minare alcuni legami, l'amore di un cane per il suo padrone è sempre forte e duraturo.

