In cielo un codice QR viola formato da centinaia di droni: ecco cos'è successo a Londra

Mercoledì sera, sul Tamigi a Londra, è apparso un insolito codice QR viola, formato da centinaia di droni. Il codice era un collegamento a una pagina di marketing dell'assicurazione Beazley, nota per usare un tono di viola simile a quello dei droni.

Nonostante ci siano stati spettacoli di droni sul Tamigi in passato, questa volta non c'era una spiegazione ovvia. Mentre Londra si prepara per la coronazione di Re Carlo III, la Port of London Authority ha confermato di essere a conoscenza del volo dei droni e ha promesso ulteriori informazioni. Questi codici QR volanti, molto rari nel Regno Unito, sono stati usati in altre parti del mondo, come Shanghai nel 2021.

