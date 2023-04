Rischio malattie: ecco perché chiudere il coperchio del water prima di tirare lo sciacquone

Gli aerosol possono trasmettere malattie infettive, tra cui SARS-CoV-2, influenza e norovirus (gastrointestinale). Le toilette che vengono svuotate emettono aerosol che diffondono i patogeni presenti nelle feci, ma si sa poco sulla loro evoluzione spaziotemporale o sui campi di velocità che li trasportano. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature.

Getto di vapore dai gabinetti

Utilizzando la luce laser, si possono misurare i getti di vapore emessi dai gabinetti con "sistema a pistone" commerciale. Questi gabinetti producono un forte getto d'acqua con velocità superiori a 2 metri al secondo, che trasportano gli aerosol nell'aria fino a un'altezza di 1,5 m in soli 8 secondi. Queste informazioni forniscono una base per future strategie di progettazione per evitare la formazione del getto o disinfettare i patogeni.

Rilascio di aerosol e goccioline

Quando svuotiamo il water, emettiamo nell'aria goccioline e particelle molto piccole che possono diffondere malattie. Queste particelle possono rimanere sospese nell'aria a lungo e, se ci sono patogeni nel water o sulle pareti del water, possono essere contaminate e diffondere malattie. Anche per questo, è importante prestare attenzione all'igiene in bagno per prevenire la diffusione di malattie.

Esposizione ai microbi nell'aria

La presenza di microbi nell'aria dei gabinetti pubblici è una preoccupazione per la salute pubblica, soprattutto con l'aumento dei gabinetti pubblici chiusi nelle grandi città. Anche se ci sono molte prove che dimostrano il legame tra igiene fecale-orale e malattie, c'è ancora bisogno di ulteriori ricerche su come gli aerosol possono trasmettere malattie.

