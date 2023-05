Bebe Vio riscrive la tesi in tempi record dopo il furto del pc: la gioia in un video

Bebe Vio riscrive la tesi dopo il furto della borsa con il computer contenente il file. La schermitrice paralimpica ha pubblicato un video su Instagram annunciando di aver consegnato la tesi all'ultimo, dopo averla riscritta in tempi record.

Pochi giorni fa aveva fatto un appello sui social, chiedendo al ladro di restituirle il computer con la tesi e gli appunti, essenziali per la sua imminente laurea. Bebe ha affermato che la borsa e i soldi rubati non le interessavano, ma solo i file contenuti nel computer, fondamentali per il suo percorso accademico. Ma così non è stato.

© Riproduzione riservata