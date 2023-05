Benedetta Rossi contro gli hater: "Mi avete fatto arrabbiare". Lo sfogo in un video

Benedetta Rossi, la famosa conduttrice televisiva esperta di cucina, è apparsa in lacrime in un video di quasi dieci minuti pubblicato sulla sua pagina Instagram, nel quale ha deciso di prendere posizione contro gli hater che attaccano i suoi follower. Questi ultimi, infatti, seguono le sue ricette pratiche e veloci, spesso basate su prodotti economici acquistati nei discount. "E' ora di smetterla, mi avete fatto arrabbiare," ha esclamato Rossi.

Nel suo sfogo, Benedetta sottolinea di essere cresciuta con i valori di non discriminare le persone con poche possibilità economiche e di non sprecare il cibo. "Anche oggi che ho una vita più agiata mantengo questi insegnamenti," afferma. Poi aggiunge: "Sono felice per voi criticoni del Web che potete comprare il tonno selvatico e girare boutique di prodotti gourmet, fare experience di degustazioni nei locali di tendenza. Ma per la maggior parte dei consumatori non funziona così".

Benedetta Rossi prosegue nel suo sfogo, evidenziando che le vere preoccupazioni non riguardano i mesi di stagionatura dei formaggi, ma piuttosto il dover preparare una festa di compleanno per il proprio figlio senza spendere troppo in pasticceria. "Non si tratta di ignoranti e stupidi da deridere," sottolinea.

Nel video, Benedetta afferma di essere preoccupata non tanto per le critiche dirette a lei, quanto per quelle rivolte ai suoi follower. "I loro figli sui social possono leggere quello che scrivete contro: fate attenzione" avverte.

Dopo lo sfogo in lacrime, la conduttrice ha condiviso un altro video per rassicurare i suoi fan e ringraziarli per i messaggi di solidarietà ricevuti. "Siamo una bella community di persone sane con sani valori dove la priorità è il rispetto di tutto e tutti," conclude Benedetta Rossi.

