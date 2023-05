Napoli campione, Raffaella Fico mantiene la promessa... a metà: bagno in bikini ma niente topless

La promessa fatta da Raffaella Fico ai tifosi napoletani di fare un bagno al mare in zona Posillipo in caso di vittoria del campionato, aveva suscitato molta attenzione e curiosità. In un'intervista a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, la showgirl aveva alimentato ulteriormente l'attesa dei fan, lasciando intendere la possibilità di concedersi un topless durante il bagno celebrativo.

Adesso che la vittoria del campionato è stata effettivamente raggiunta, Raffaella ha deciso di mantenere la promessa solo in parte, optando per un bikini durante il bagno, senza concedere il topless tanto atteso dai fan. Nonostante l'apprezzamento per il gesto, molti fan sono rimasti delusi dalla mancata realizzazione completa della promessa che aveva suscitato molta aspettativa.

