Massimo Boldi in auto incastrato tra le rotaie del tram a Milano. Il video è virale

Un momento di disattenzione, la forte pioggia che cadeva su Milano, il buio: sono tutti fattori che hanno probabilmente contribuito venerdì sera a far finire Massimo Boldi con la sua auto in mezzo alla carreggiata destinata unicamente ai tram in viale Regina Giovanna, in zona Buenos Aires. Alcuni passanti hanno però aiutato l’attore 77enne a uscire dal fango nel quale si era impantanata la sua macchina, spingendola fuori dai binari, e alcuni hanno anche ripreso la scena in vari video (diventati virali sui social) e foto che sono finiti sui social. Con selfie finale con Boldi sorridente.

