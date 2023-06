La morte di Giulia, Michelle Hunziker alle donne: "Non andate all'ultimo appuntamento" VIDEO

«Non riesco a non pensare a Giulia e alla sua famiglia. A Giulia e al suo bebè che aveva nella pancia». Inizia così l’appello lanciato da Michelle Hunziker, dopo l’omicidio di Giulia Tramontano, sul profilo Instagram di dell’associazione Doppia Difesa, da lei fondata insieme a Giulia Bongiorno. La conduttrice ricorda che «continua imperterrito il fenomeno del femminicidio» e che «si stanno facendo tante battaglie».

"Sicuramente si sono mosse tante cose - afferma -, però io voglio fare un appello a tutte le donne. Mi aggrego a ciò che è stato detto sull'ultimo appuntamento: mi raccomando, la prevenzione è tutto. Cercate di capire i primi campanelli d’allarme, cercate di farvi rispettare, non fate oltrepassare il limite, non fatevi svalutare. E soprattutto non andate all’ultimo appuntamento, il chiarimento certe volte può essere fatale".

Hunziker denuncia «il degrado, questa cultura viziosa della donna percepita come un oggetto», che «nel momento in cui rappresenta un problema, viene eliminata dal mondo». «Noi non ci possiamo prendere questo lusso di attendere che cambino le cose - sottolinea ancora -. Stiamo combattendo perché le cose cambino, ma nel frattempo bisogna prendere coscienza che anche l'uomo che abbiamo scelto come padre dei nostri figli, se è violento non va bene. Non va bene la violenza».

