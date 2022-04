I 70 anni di Gazzetta del Sud e i 50 di FBP, Morgante: "Un onore avere qui il presidente Mattarella"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su invito del presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della Società Editrice Sud Lino Morgante, sarà a Messina il prossimo 13 aprile, in occasione delle celebrazioni per il 50. anniversario della Fondazione Bonino Pulejo e il 70. della Gazzetta del Sud.

Il Capo dello Stato, alla sua prima visita presidenziale nella città di Messina dove era stato in passato da ministro della Difesa e dell'Istruzione, parteciperà mercoledì prossimo 13 aprile alle 19,30 all'evento in programma al Teatro Vittorio Emanuele, dove si terrà la cerimonia di consegna del Premio Internazionale "Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo", intitolato ai fondatori di Gazzetta del Sud, seguita dal concerto dei giovani talenti dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano diretta dal maestro David Coleman. L'ensemble, in una formazione composta da 56 artisti under 30, si esibirà per la prima volta a Messina eseguendo in apertura l'Inno d'Italia, mentre il programma musicale prevede il Concerto per violino in re maggiore op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij (il solista sarà Vikram Francesco Sedona) e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven.

Prima di fare il suo ingresso in platea, dove sarà atteso da ospiti istituzionali e rappresentativi dei territori di riferimento e del panorama editoriale, il presidente Mattarella visiterà le due mostre nel foyer del teatro, incentrate su “La comunicazione e le sue forme nell’arte”, supportata dall'assessorato alla Cultura della Regione Siciliana e curata dal Museo Regionale di Messina con l'esposizione di reperti anche inediti, e quellasu filatelia e comunicazione, in collaborazione con il Circolo Filatelico Peloritano che presenta lo speciale allestimento tematico "Peloro 2022" (maggiori dettagli nel comunicato allegato).

Un messaggio di pace e speranza all'insegna dell'informazione di qualità, della cultura e del sostegno alle giovani generazioni.Un evento che nella sua globalità, coinvolgendo il territorio e le sue istituzioni in una proficua condivisione - come sottolineato dal presidente Lino Morgante inaugurando le due mostre - ricorda 70 anni d'impegno da parte della SES nel consegnare alle lettrici e ai lettori una narrazione oggettiva, ma al tempo stesso costruttiva rispetto alle potenzialità del Sud, delineandone le prospettive future. E la scelta di SES è stata quella di affidarsi a momenti legati alla cultura, alle arti e alla musica, potente strumento di fratellanza e di pace, come sottolineato dallo stesso presidente Mattarella nell'intervento alle celebrazioni svoltesi a Procida, Capitale italiana della Cultura 2022.

"Desidero ringraziare a nome di tutte le componenti della SES il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in un momento drammatico come quello attuale, ci onora con la sua illustre presenza istituzionale, incoraggiando l'Italia intera a sperare nel futuro e noi a proseguire nel promuovere l'informazione di qualità e l'impegno per il Sud" afferma il presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della Società Editrice Sud Lino Morgante.

La SES dal 2017 edita, oltre a Gazzetta del Sud, anche il Giornale di Sicilia, dal 1860 voce storica dell'informazione siciliana, del quale nel corso dell'evento saranno ricordati i 162 anni.

La giornata del 13 aprile sarà celebrata anche attraverso una speciale impaginazione della Gazzetta del Sud che in tutte le edizioni conterrà un inserto di 36 pagine, aperto dall'editoriale del direttore responsabile Alessandro Notarstefano, per raccontare - attraverso le firme di esperti e i focus dei giornalisti SES - 70 anni di storia "coniugata" al futuro. Sempre il 13 aprile due speciali annulli postali saranno dedicati agli anniversari e disponibili nell'ambito di un ufficio postale mobile allestito al piano terra del teatro dalle 9,30 alle 14,30. In quella stessa giornata per motivi di sicurezza non saranno fruibili le mostre nel foyer, che invece saranno visitabili con accesso libero fino a sabato 16 aprile dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,40.

L'evento del 13 aprile al Teatro Vittorio Emanuele, con ingresso su invito, sarà ripreso - al fine di garantire la massima fruizione pubblica - dalle telecamere di Rai Quirinale , che forniranno il segnale della diretta streaming a chi ne faccia richiesta entro le ore 13 del 13 aprile alla mail raiquirinale@rai.it. La ripresa di Rai Quirinale partirà dall’ingresso del presidente Mattarella in teatro e proseguirà fino ai primi 15 minuti del concerto.

L’evento potrà essere seguito integralmente sui canali del Gruppo SES in diretta televisiva su Rtp (canali dtv 17 e 517), TGS (canali 15 e 515), GDS tv (72 e 572) e in diretta streaming sul sito web gazzettadelsud.it e gds.it . La diretta dal teatro Vittorio Emanuele partirà dalle 18,45 con interviste e approfondimenti a cura della redazione di Rtp Tv e con il supporto tecnico di Videobank.

LA STORIA

Fondazione Bonino Pulejo e Società Editrice Sud

La Società Editrice Siciliana, oggi Società Editrice Sud, fu fondata nel 1951 a Messina dall'industriale ligure Uberto Bonino, cavaliere del Lavoro e senatore della Repubblica. Il 13 aprile 1952 andò in stampa il primo numero della Gazzetta del Sud, il quotidiano immaginato tra Sicilia e Calabria come "ponte" d'informazione libera e attendibile, proteso a narrare i fatti con speciale attenzione al rilancio di un meridione ricco di contrasti, ma anche di opportunità. All'edizione di Messina si aggiunsero quelle di Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo.

Nel 1972 il sen. Uberto Bonino diede vita assieme alla moglie Maria Sofia Pulejo alla Fondazione Bonino-Pulejo, per garantire la continuità patrimoniale attraverso un ente no profit reso azionista di maggioranza della SES, con una decisa vocazione culturale rivolta al sostegno delle giovani generazioni, concretizzato da borse di studio e progetti formativi. Negli anni la Fondazione ha assegnato a laureate e laureati siciliani e calabresi più di mille borse di studio, per un totale di circa 6 milioni di euro. La Fondazione ha promosso numerose iniziative culturali e intrecciato rapporti di collaborazione con università, istituzioni e laboratori di ricerca come il Massachusetts Institute of Techonology, la London School of Economics e il Fondo Monetario Internazionale. La FBP ha inoltre fondato e finanziato il "Centro Studi Neurolesi Bonino-Pulejo", che ha sede a Messina nella residenza appartenuta ai fondatori e che nel 2006, essendo stato riconosciuto Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di natura pubblica, è divenuto autonomo. Oggi l'Ircss Neurolesi Bonino-Pulejo svolge attività scientifica, riabilitativa e anche di assistenza sanitaria, avendo acquisito la gestione dello storico ospedale “Piemonte”, il primo a essere realizzato a Messina subito dopo il terremoto del 1908.

Nel 1988, alla morte del sen. Bonino, divenne presidente della Società Editrice Giovanni Morgante, figlio del primo responsabile della tipografia Pasquale Morgante, e nel tempo divenuto braccio destro del fondatore. Dal 2019, il timone della Società Editrice è passato al figlio Lino Morgante, entrato in azienda come praticante nel 1986 e divenuto nel 2012, dopo avere percorso le tappe della carriera giornalistica, amministratore delegato, direttore editoriale della SES e presidente della Fondazione. Nel 2019 Lino Morgante è stato quindi nominato all’unanimità dal Cda quale presidente della SES.

Alla guida del quotidiano dal 1968 al 2012 lo storico direttore Antonino Calarco (tranne nel periodo dal 1979 al 1983, in cui fu senatore Dc e la direzione fu assunta dal vicedirettore Biagio Belfiore). Il suo testimone è stato raccolto dieci anni fa dall'attuale direttore responsabile Alessandro Notarstefano.

Nel 2017, la Società Editrice Sud ha acquisito la società Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.a., editrice del Giornale di Sicilia, con lo storico quotidiano cartaceo fondato a Palermo nel 1860, la tv TGS, la radio RGS e il sito web gds.it. L'unione tra i due importanti gruppi editoriali del Sud fu celebrata nel convegno "Con le radici nella storia scriviamo il futuro", tenutosi il 14 febbraio del 2018 sempre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, al quale partecipò l'allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Un tramandarsi di valori di generazione in generazione, che ha anche determinato la recente attribuzione alla Società Editrice Sud del prestigioso "Premio Di Padre in Figlio - Il gusto di fare impresa", giunto nel 2022 all’undicesima edizione e promosso dalla Liuc Business School per premiare il coraggio d'impresa, ma soprattutto la sua componente legata al passaggio generazionale e quindi alla speciale valorizzazione del capitale umano.

Il Premio Internazionale 2022 "Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo"

Per consolidare la sua missione culturale di ampio respiro, la Fondazione Bonino Pulejo istituì nel 1991 il "Premio Internazionale per la Scienza, le Lettere, le Arti e la Cultura", assegnato a personalità distintesi in campo scientifico, sociale e culturale. Il primo a riceverlo fu il compianto prof. Angelo Falzea, giurista tra i più illustri esponenti della scuola civilistica messinese fondata da Salvatore Pugliatti e accademico dei Lincei. Negli anni seguenti ad esserne insigniti furono James M. Buchanan, Premio Nobel per l'economia (1992); Luc Montagnier, scopritore del virus HIV dell’AIDS (1993); Ralf Dahrendorf, sociologo e filosofo dell’Università di Oxford (1994); Riccardo Muti, direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano (1995); Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite (1996); Mary Robinson, alto commissario Onu per i diritti umani (1998); Jaime Lucas Ortega y Alamino, cardinale di Cuba e arcivescovo dell'Avana (1999); Alberto Sordi, regista e attore (2000); Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Ferrari campione del mondo (2001); Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Convenzione europea (2002); Giovanni Petrucci, presidente del CONI (2004); Alberto II, principe di Monaco (2005); Marcello Lippi, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio campione del mondo (2006); Vittoria di Svezia, principessa ereditaria di Svezia (2009), per il suo “significativo impegno al servizio della solidarietà e, in particolare, l’eccezionale contributo offerto con coraggio e dedizione alla lotta contro la dislessia”. Nel 2010 l’onorificenza fu attribuita a Giuseppe Tornatore, regista Premio Oscar per “Nuovo Cinema Paradiso”.

L'edizione 2022 del Premio voluto dal consiglio d’amministrazione della Fondazione è intitolata a Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo.

I numeri di Gazzetta del Sud

La Gazzetta del Sud è, per importanza e diffusione, il primo quotidiano in Calabria e a Messina e provincia, con le redazioni di Messina, Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Vibo.

A Gazzetta del Sud fanno capo la tv RTP, fondata nel 1976, la radio Antenna dello Stretto, attiva dal 1975, e il sito web gazzettadelsud.it, attraverso il quale sia la radio che la tv - entrambe leader per gradimento nell'area dello Stretto da mezzo secolo - possono essere seguite in live streaming e on demand con i programmi e il telegiornale, realizzato in due edizioni giornaliere e con una settimanale anche in lingua italiana dei segni. Sotto il profilo digitale, la società editrice ha condotto negli ultimi anni una attenta e convinta implementazione, portando il sito gazzettadelsud.it a raggiungere livelli di crescita record. La testata GazzettadelSud online nel 2021 ha fatto registrare un boom in termini di contatti, salendo dalla 82° alla 18° posizione (in aprile) nella classifica Comscore di Prima Comunicazione, chiudendo l’anno in 32° posizione. Straordinaria anche la crescita in termini di utenti unici, passando dai 2,6 a 10,9 milioni, con una media di 8 milioni mensili. E da 9 milioni di pagine viste a 40 milioni in meno di 5 mesi. Da dicembre 2021, accanto alle sezioni tematiche e edizioni legate a quelle del quotidiano, è disponibile anche la nuova sezione dedicata alla Puglia, per allargare i confini e mostrarsi voce autentica di tutto il Sud.

Dopo il trasferimento dalla sede originaria di via XXIV Maggio, dal 1968 il polo aziendale societario, attento alle tematiche della sostenibilità ambientale nell'impiego delle materie prime, si trova a Messina nella zona industriale in via Uberto Bonino 15/C: in esso hanno sede le redazioni centrali dei media (giornale cartaceo, tv Rtp, radio Antenna dello Stretto, sito web gazzettadelsud.it), la Fondazione Bonino-Pulejo e la concessionaria pubblicitaria Speed. Il sito, che dispone di un auditorium sede degli eventi promossi dall'azienda in presenza e in modalità digitale, ospita il moderno centro stampa con due rotative (di cui una di ultima generazione, uno dei più recenti investimenti tecnologici di rilievo nel panorama dell'editoria nazionale) che consentono la stampa di altre sei testate, oltre alle due dell'azienda, contribuendo anche a garantire la pluralità dell'informazione nei territori di riferimento.

L'impegno per le giovani generazioni

Da un'idea del presidente Lino Morgante, allora capocronista, nacque nel 1996 Noi Magazine, l'inserto "giovane" di Gazzetta del Sud pubblicato il giovedì in tutte le edizioni del quotidiano che, consolidando l'impegno della Fondazione Bonino Pulejo per la formazione delle giovani generazioni, regala un prezioso spazio di comunicazione a studentesse e studenti delle scuole di Sicilia e Calabria, con i loro testi pubblicati ogni settimana. Oggi Noi Magazine è un brand strategico nel quale l'azienda - ormai parte della comunità educante del territorio - crede e investe con un team dedicato e impegnato nell'attuazione tra Sicilia e Calabria del progetto originale "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", volto ad incentivare tra i giovani - grazie alla partecipazione degli istituti scolastici siciliani e calabresi - l'interesse all'informazione di qualità (in particolare attraverso il quotidiano, che settimanalmente viene letto e commentato nelle classi coinvolte), alla lettura critica e alla scrittura responsabile, promuovendo l'inclusione, le pari opportunità, la partecipazione attiva dei giovani anche in chiave europeista e l'esplorazione positiva delle risorse digitali. E' quest'ultimo uno degli elementi principali del progetto, grazie anche alla declinazione multimediale sui canali del network Ses (la tv, la radio, e in particolar modo il sito web gazzettadelsud.it) e alla GDS Academy, ciclo di eventi web che rendono protagonisti i giovani facendoli dialogare con esperti e rappresentanti istituzionali. Significativa la condivisione con il Ministero dell'Istruzione (il ministro Patrizio Bianchi ha inaugurato il 4 novembre scorso in collegamento web la GDS Academy 21-22) e con l'Autorità garante per la Protezione dei Dati personali. Il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" è promosso in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l'Ufficio scolastico, che lo patrocinano, e con le Università dei territori di riferimento, anche al fine di contribuire alle strategie di contrasto all'abbandono degli studi, vera emergenza socioculturale per il Meridione. Con l'Università degli Studi di Messina (il cui rettore pro tempore è membro di diritto del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Bonino Pulejo, per volontà dei fondatori volta a consolidare la missione culturale dell'ente) è promossa un'intensa sinergia, che vede studentesse e studenti collaborare all'inserto e partecipare a Unime GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Ateneo quale complemento pratico al percorso accademico di giornalismo.

