Fantacalcio, i consigli per l'11ª giornata di Serie A

Che calciatori schierare e quali evitare al fantacalcio per la prossima giornata di Serie A? Ecco alcuni numeri sui match in programma nell'11esima giornata di campionato, al via domani con tre anticipi.

Si comincia con il big match Roma-Napoli, a seguire Bologna-Inter e in serata il derby della Mole tra Torino e Juventus. Domenica all'ora di pranzo Atalanta in campo contro il Cagliari, nel pomeriggio Genoa-Udinese, Verona-Brescia, Lecce-Sassuolo e Fiorentina-Parma. Posticipo serale Milan-Lazio, lunedì sera chiude Spal-Sampdoria

© Riproduzione riservata